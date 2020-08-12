Правительство Чехии и чешский государственный холдинг ČEZ подписали соглашение о мероприятиях по строительству пятого энергоблока 1,2 ГВт на АЭС Дукованы. Общая стоимость работ по соглашению составила € 6 млрд.

Первым этапом реализации проекта станет проведение тендера на поставку оборудования и сооружение нового реактора. К 2022 г. ČEZ должен получить предпочтительный список компаний-подрядчиков и к 2024 г. подписать соответствующий контракт. Из числа лидеров мировой атомной промышленности предположительно в тендере примут участие китайская корпорация CGNPC, французский холдинг EDF, корейская компания KHNP и американская Westinghouse, совместное предприятие французской Orano и японской Mitsubishi, а также российский холдинг «Росатом».

ČEZ обратился в Государственное управление по ядерной безопасности за разрешением на строительство на площадке АЭС Дукованы двух новых – пятого и шестого – энергоблоков по 1,2 ГВт в марте 2020 г. В июле 2020 г. правительство одобрило план предоставить холдингу беспроцентный кредит на строительство пятого блока и установить для него фиксированный тариф на продажу мощности. Строительные работы должны начаться в 2029 г., ввод в эксплуатацию намечен на 2036 г. В настоящее время на АЭС Дукованы работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 суммарной мощностью 2 020 МВт, которые планируется остановить в течение 2035-2037 гг.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata