Интерактивная брошюра по взрывозащищенным решениям

Кто в ответе за будущее? Обзор эфира RusCable Live
12 августа 2020, 10:30
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника
Компания ДКС представляет новую брошюру. Она посвящена готовым взрывозащищенным решениям, выполненным на основе оборудования "Armex". Брошюру вы можете скачать по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/support/media/interaktivnaya-broshyura-armex-gotovye-resheniya-dlya-vzryvoopasnykh-zon/
В этом издании вы найдете подробную информацию о решениях, которые могут применяться во взрывоопасных средах для предотвращения возникновения ситуаций, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей. В брошюре собрана информация об ассортименте продукции, ее особенностях и технических характеристиках, а также о готовых решениях на ее основе.
Возможности интерактивной брошюры:
В издании представлена информация и опросные листы по таким группам продукции, как: клеммные коробки, посты управления, кабельные вводы.
Обеспечьте безопасность при работе во взрывоопасных зонах!
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