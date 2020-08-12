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Интерактивная брошюра по взрывозащищенным решениям

Интерактивная брошюра по взрывозащищенным решениям

12 августа 2020, 10:30
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника 

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Время чтения ≈ 1 мин
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Компания ДКС представляет новую брошюру. Она посвящена готовым взрывозащищенным решениям, выполненным на основе оборудования "Armex". Брошюру вы можете скачать по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/support/media/interaktivnaya-broshyura-armex-gotovye-resheniya-dlya-vzryvoopasnykh-zon/ 

В этом издании вы найдете подробную информацию о решениях, которые могут применяться во взрывоопасных средах для предотвращения возникновения ситуаций, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей. В брошюре собрана информация об ассортименте продукции, ее особенностях и технических характеристиках, а также о готовых решениях на ее основе.

Возможности интерактивной брошюры:

  • Переход на сайт https://www.dkc.ru/ прямо со страниц брошюры;
  • Переход к конфигуратору из брошюры и возможность внести технические характеристики продукции для просчета;
  • Автоматическое формирование заявки в службу технической поддержки после заполнения опросных листов по продукции.

В издании представлена информация и опросные листы по таким группам продукции, как: клеммные коробки, посты управления, кабельные вводы.

Обеспечьте безопасность при работе во взрывоопасных зонах!

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