Интерактивная брошюра по взрывозащищенным решениям

Компания ДКС представляет новую брошюру. Она посвящена готовым взрывозащищенным решениям, выполненным на основе оборудования "Armex". Брошюру вы можете скачать по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/support/media/interaktivnaya-broshyura-armex-gotovye-resheniya-dlya-vzryvoopasnykh-zon/

В этом издании вы найдете подробную информацию о решениях, которые могут применяться во взрывоопасных средах для предотвращения возникновения ситуаций, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей. В брошюре собрана информация об ассортименте продукции, ее особенностях и технических характеристиках, а также о готовых решениях на ее основе.

Возможности интерактивной брошюры:

Переход на сайт https://www.dkc.ru/ прямо со страниц брошюры;

Переход к конфигуратору из брошюры и возможность внести технические характеристики продукции для просчета;

Автоматическое формирование заявки в службу технической поддержки после заполнения опросных листов по продукции.

В издании представлена информация и опросные листы по таким группам продукции, как: клеммные коробки, посты управления, кабельные вводы.

Обеспечьте безопасность при работе во взрывоопасных зонах!