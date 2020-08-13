Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в составе делегации Председателя Правительства России Михаила Мишустина в ходе рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ в режиме видеоконференции ознакомился с работой плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов».

Электростанция электрической мощностью 70 МВт и тепловой мощностью 50 Гкал/час введена в эксплуатацию в мае 2020 года. Она необходима для замещения вывода из эксплуатации Билибинской АЭС.

«Мы договорились о том, чтобы использовать «Академик Ломоносов» в целях энергообеспечения Чукотки. Это важный этап для региона», – отметил Михаил Мишустин.

Александр Новак напомнил, что энергосистема Чукотского округа является изолированной от Единой энергосистемы России, АЭС в Билибино свой срок выработала, при этом ожидается, что энергонагрузка в регионе будет расти с учетом роста потребления.