Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в совещании о ходе строительства Баимского горно-обогатительного комбината, которое состоялось в рамках рабочей поездки Председателя Правительства России Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ.

Председатель Правительства отметил, что планируется построить горно-обогатительный комбинат по переработке до 70 млн тонн руды в год, будет создано более 3 тыс. рабочих мест, а ежегодный объем производства меди в России вырастет на 15–20%, молибдена – почти на 80%.

«Для запуска нужна финансовая поддержка государства. В частности, ресурсы на создание энергетической и транспортной инфраструктуры», – подчеркнул Михаил Мишустин.

К настоящему времени Минэнерго России совместно с Минвостокразвития и энергетическими компаниями проработали и уже представили варианты электроснабжения горно-обогатительного комбината. После утверждения окончательного варианта Министерство примет участие в реализации необходимых мероприятий по энергообеспечению ГОКа.