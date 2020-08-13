Кто в ответе за будущее? Обзор эфира RusCable Live
13 августа 2020, 15:30
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, БАИМСКИЙ ГОК
Отрасль: Электроэнергетика
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в совещании о ходе строительства Баимского горно-обогатительного комбината, которое состоялось в рамках рабочей поездки Председателя Правительства России Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ.
Председатель Правительства отметил, что планируется построить горно-обогатительный комбинат по переработке до 70 млн тонн руды в год, будет создано более 3 тыс. рабочих мест, а ежегодный объем производства меди в России вырастет на 15–20%, молибдена – почти на 80%.
«Для запуска нужна финансовая поддержка государства. В частности, ресурсы на создание энергетической и транспортной инфраструктуры», – подчеркнул Михаил Мишустин.
К настоящему времени Минэнерго России совместно с Минвостокразвития и энергетическими компаниями проработали и уже представили варианты электроснабжения горно-обогатительного комбината. После утверждения окончательного варианта Министерство примет участие в реализации необходимых мероприятий по энергообеспечению ГОКа.
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