Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов, обеспечивающих транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Красноармейск-Саратовский НПЗ», рассмотрели эксперты Саратовского филиала Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Работы пройдут на территории линейной производственно-диспетчерской станции «Красноармейская» в Красноармейском районе Саратовской области, на землях АО «Транснефть - Приволга».

Проектными решениями, одобренными экспертами Саратовского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено размещение на открытой площадке предприятия магистральной насосной станции, которая обеспечит перекачку нефти из резервуарного парка нефтеперекачивающей станции «Красноармейская-3» по магистральному нефтепроводу «Красноармейская – Саратовский НПЗ» с необходимым напором. Станцию оснастят тремя вертикальными центробежными насосными агрегатами производительностью 800 куб.м в час. Также в технической зоне установят две емкости для сбора утечек и дренажа, кабельную эстакаду, три частотно-регулируемых преобразователя, прожекторную мачту, технологический трубопровод и два узла запорной арматуры для перекрытия потока нефти.

Проект разработан АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов». Застройщик и источник финансирования - АО «Транснефть-Приволга».

Фото: ПАО «Транснефть»