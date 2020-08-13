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Для магистрального нефтепровода в Саратовской области обустроят площадку насосных агрегатов

Для магистрального нефтепровода в Саратовской области обустроят площадку насосных агрегатов

13 августа 2020, 09:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство 

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Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов, обеспечивающих транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Красноармейск-Саратовский НПЗ», рассмотрели эксперты Саратовского филиала Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

Работы пройдут на территории линейной производственно-диспетчерской станции «Красноармейская» в Красноармейском районе Саратовской области, на землях АО «Транснефть - Приволга». 

Проектными решениями, одобренными экспертами Саратовского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено размещение на открытой площадке предприятия магистральной насосной станции, которая обеспечит перекачку нефти из резервуарного парка нефтеперекачивающей станции «Красноармейская-3» по магистральному нефтепроводу «Красноармейская – Саратовский НПЗ» с необходимым напором. Станцию оснастят тремя вертикальными центробежными насосными агрегатами производительностью 800 куб.м в час. Также в технической зоне установят две емкости для сбора утечек и дренажа, кабельную эстакаду, три частотно-регулируемых преобразователя, прожекторную мачту, технологический трубопровод и два узла запорной арматуры для перекрытия потока нефти. 

Проект разработан АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов». Застройщик и источник финансирования - АО «Транснефть-Приволга». 

Фото: ПАО «Транснефть» 

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