Разработчик проекта по строительству ВЭС Inch Cape – Red Rock Power, действующая в Европе дочерняя компания китайского холдинга SDIC, – получила разрешение правительства Шотландии увеличить установленную мощность ВЭС с 700 МВт до 1 ГВт.

ВЭС должна быть построена на шельфе у восточного побережья Шотландии, недалеко от Эдинбурга. В соответствии с предложением Red Rock Power в рамках проекта будут установлены более мощные турбины, чем планировалось изначально, их количество при этом останется без изменений – 72.

Начало строительства намечено на вторую половину 2020 г., разрешения на проведение строительных работ на шельфе и на суше были получены еще в 2019 г. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2023 г. В случае успешной реализации проекта ВЭС Inch Cape станет одной из крупнейших станций на базе ВИЭ в Шотландии.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata