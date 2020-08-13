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Сахаэнерго восстанавливает поврежденные огнем опоры ВЛ в Момском улусе

Сахаэнерго восстанавливает поврежденные огнем опоры ВЛ в Момском улусе

13 августа 2020, 12:15
Рубрика: Происшествия
Метки: САХАЭНЕРГО, ЯКУТСКЭНЕРГО, АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Персонал Момского РЭС АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) произвел послеаварийный осмотр линии электропередачи напряжением 10 кВ «Соболох – Победа», поврежденной лесным пожаром. В ходе осмотра 29 километров линии специалисты выявили различные повреждения более 30 опор – срывы изоляторов, крюков и обрывы провода, а также опоры, упавшие после возгорания. 

Электроснабжение в поселках Соболох и Буор-Сысы в полном объеме обеспечено резервными источниками питания. По предварительным оценкам специалистов на восстановительные работы уйдет до двух недель. 

12 августа из Батагая на помощь энергетикам Момского района электрических сетей вылетели коллеги. 13 августа электромонтеры во главе с исполняющим обязанности мастера ДЭС Хону Виктором Гадзовским приступили к восстановительным работам. В них задействовано 10 человек. 

Напомним, 24 июля крупный природный пожар стал причиной отключения линии «Соболох – Победа». Огонь и сильное задымление долгое время не позволяли произвести осмотр линии. Персонал Момского РЭС оперативно обеспечил электроснабжение села от резервных дизель-генераторов. 

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Компания: Якутскэнерго

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