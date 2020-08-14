 
Компании

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области оценил работу завода "Энергокабель"

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области оценил работу завода Энергокабель

14 августа 2020, 17:00
Рубрика: Компании
Метки: ЭНЕРГОКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
240
Новости компании

Энергокабель

С рабочим визитом посетил завод «Энергокабель» советник руководителя Торгово-промышленной палаты РФ, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области, Генера-майор Леонид Романов.

Леонид Михайлович встретился с руководствоми познакомился смощностямипредприятия, оцениви четкость организации производственного процесса, и высокий уровень обеспечения промышленной безопасности. Завод «Энергокабель» вновь подтвердил и укрепил репутацию организации, полностью выполняющей все требования российского законодательства и выпускающей качественные, надежные и безопасные изделия, в том числе для применения на самых высокоответственных объектах нашей страны.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "Завод "Энергокабель"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
У кабеля появился электронный паспорт. ГК
АО
Новая продукция для СКС и IT-шкафов
Светодиодные светильники ДСП 5009-5016 IEK® – оптимальное освещение для высоких пролетов
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+