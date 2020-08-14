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14 августа 2020, 17:00
Рубрика: Компании
Метки: ЭНЕРГОКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
С рабочим визитом посетил завод «Энергокабель» советник руководителя Торгово-промышленной палаты РФ, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области, Генера-майор Леонид Романов.
Леонид Михайлович встретился с руководствоми познакомился смощностямипредприятия, оцениви четкость организации производственного процесса, и высокий уровень обеспечения промышленной безопасности. Завод «Энергокабель» вновь подтвердил и укрепил репутацию организации, полностью выполняющей все требования российского законодательства и выпускающей качественные, надежные и безопасные изделия, в том числе для применения на самых высокоответственных объектах нашей страны.
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