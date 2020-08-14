На конференции «Цифровизация производства 2020» 21 июля генеральный директор “Москабельмет” Павел Моряков впервые анонсировал новый продукт компании. Точнее – новую разработку, электронный чип, который встраивается под оболочку кабеля и с помощью мобильного телефона позволяет узнать все о данном продукте. Причем стоить такой кабель будет всего на 1 % выше, чем кабель без метки.

Об особенностях устройства нового кабеля порталу RusCable.Ru рассказала руководитель PR-службы Группы компаний “Москабельмет” Чулпан Мухтарова.

Кабель с электронными метками по всей длине получил название MAGNETAG. Такой кабель зарегистрирован впервые в российском кабельном производстве.

Под защитной оболочкой кабеля MAGNETAG размещены невидимые глазу радиометки, содержащие уникальный код. Подача сигнала от мобильного устройства, поддерживающего технологию NFC, активирует радиометку, – указано в каталоге, – и она возвращает код на устройство. Предварительно установленное мобильное приложение для мобильных устройств, доступное в AppStore и Google Play, распознает уникальный код и отображает соответствующую информацию о кабеле на дисплее.

Продукция MAGNETAG гарантирует 100% защиту от фальсификата. Подделать метку невозможно. Покупка меток быстро проверяется их наличием в приложении. Экономит время на поиск информации, позволяет упростить систему ручной маркировки и ведения журналовов учета.

Объем информации, которую может сообщить метка не ограничен: метраж, напряжение, дата проверки кабеля, изготовитель, дата – все это теперь не на этикетке, подвержены механическому повреждению, а сразу в компьютерной программе.

Важная особенность продукции MAGNETAG — возможность записи любых сведений пользователем применительно к отдельной метке или к группе. Таким способом можно полностью заменить традиционную маркировку, записывать историю эксплуатации «непосредственно в кабель», хранить сведения о соединяемых объектах и многое другое.



MAGNETAG на низкое и среднее напряжение до 35 кВ с различными типами изоляции разработан для всех отраслей, потребляющих кабель – электросетевой комплекс, промышленные объекты, объекты капитального строительства, горнорудная промышленность, нефтегазовые объекты, объекты военного назначения, атомные станции, метрополитен, а также объекты на территории Крайнего севера и Арктики. Служит до 50 лет и имеет условия эксплуатации до -90 С. Изготавливаемое сечение от 18 мм. Для кабеля меньшего диаметра чип можно встроить в кабельную тару.



Внедрение технологии MAGNETAG не влияет на конструкцию и характеристики кабельной продукции и не требует дополнительной сертификации. Вся продукция, выпускаемая ООО «Завод Москабель» с использованием технологии MAGNETAG, изготавливается строго в соответствии с ГОСТ 31996-2012, ГОСТ Р 55025-2012, ГОСТ 18410-73.