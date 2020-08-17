Наш прямой эфир от 15 августа стал по-настоящему «прорывом», который, возможно, сдвинет проблему «контрафакта» с мертвой точки. Возможно, что ближайшее время работы «Антиконтрафакта» определил всего лишь вопрос в чате прямого эфира. Наш последний эфир побил очередной рекорд хронометража и продолжает развивать прямой диалог совершенно разных игроков кабельного рынка в формате Live.

"Можете приезжать хоть в понедельник"

НП «Подольсккабель» согласилось открыть свои склады для проверок со стороны Ассоциации «Электрокабель»

Об этом в прямом эфире нашей пятничной трансляции RusCable Live сообщил коммерческий директор НП «Подольсккабель» Алексей Ксенофонтов, отвечая на традиционный вопрос из чата, который задал руководитель проекта «Антиконтрафакт» Ассоциации «Электрокабель» Алексей Каукиайнен. Завод стал первым из крупнейших производителей, кто согласился публично пустить на свои склады и дать все необходимые образцы для испытаний в рамках проекта «Антиконтрафакт». Алексей Ксенофонтов прямо в эфире сообщил, что они и без этого проходят сейчас сразу три аудиторские проверки и полностью открыты и уверены в качестве своей продукции и соблюдении стандартов. Во время прямого эфира была определена и дата проверки. 19 августа 2020 года для делегации АЭК будут открыты склады и территория НП «Подольсккабель» и предоставлена возможность взять необходимые образцы для проведения независимых испытаний.

"Чтобы работать нужно иметь свои склады"

Еще одним гостем прямой трансляции стал генеральный директор ООО «ИТСК-Электро» Алексей Яковлев. Компания является крупнейшим постащиком судовых кабелей и имеет 2 больших собственных склада и еще несколько направлений, включая спецодежду и общестроительный кабель. Алексей имеет большой опыт работы на спасательных судах, а после работы в нескольких кабельных компаниях основал свою собственную. Специфичный рынок судовых кабелей хоть и кажется очень привлекательным, имеет собственные особенности. Например, так же распространены проектные марки, а для комплектации часто нужно иметь широкий ассортимент короткими длинами. Поэтому компания занимает собственную нишу рынка «быстрой» комплектации и снабжения с собственных складов, что позволяет реализовывать проекты разного уровня, несмотря на то, что

крупные судостроительные предприятия стараются работать напрямую с заводами. Алексей рассказал и о своем отношении к сертификации и включению кабелей в Морской и речной регистры и отмечает, что это скорее плюс, хотя система и имеет ряд недостатков. В эфире он также заявил о готовности к любым проверкам на своих складах, ведь в судовых кабелях, где не так много производителей, «заниженка» не встречается.

"Открыли свой завод, потому что рынку нужно было качество"

Валентина Черняк - заместитель генерального директора кабельного завода «ПРОМЭКО» рассказала о том, зачем крупный трейдер цветного металла сначала вынужденно начал заниматься электротехникой, а в 2018 году открыл и собственное производство кабеля. Сейчас компания уже поставляет продукцию в крупные гипермаркеты Леруа Мерлен и развивает экспортное направление. Узнать, как компания, которая изначально занималась экологичеким аудитом, стала крупнейшим трейдером цветных металлов и открыла собственный завод, вы можете из нашего разговора.

Каждую пятницу на RusCable.Ru!

Эфир получился большим и насыщенным. Были и свои «приколы», но в два с половиной часа мы пообщались с 3-мя гостями из Подольска, Санкт-Петербурга и Новосибирска, обсудили главные новости недели, отправились в 2002 год в рубрике «Ретроспектива» и продолжили новый формат “Инспекции по соцсетям», где делились находками. Смотрите нас в следующую пятницу так же в 11.00! Ожидается эфир с участием компаний «Пересвет» и «Полипластик». Будет Review интересно. Увидимся!