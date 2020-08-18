За первые 6 месяцев года энергетиками выполнено 853 фактических технологических присоединения мощностью 16,3 МВт. 221 потребитель из вновь подключенных – это юридические лица, 632 - физические лица, подключающие к электрической энергии индивидуальные жилые строения.

Среди социально значимых объектов, которые подключены к сетям филиала в первом полугодии 2020 года, - религиозные и образовательные учреждения. Так, в Афанасьевском районе Кировской области необходимыми мощностями обеспечены здания начальной общеобразовательной школы деревни Верхняя Тимофеевская и детского сада «Улыбка» села Бисерово. Электроснабжение также получили Церковь святых Космы и Дамиана в селе Трехречье Кирово-Чепецкого района и храм в деревне Парфеновщина Куменского района.

Напоминаем, что, в связи со сложившейся в регионе эпидемиологической обстановкой, офисы обслуживания потребителей «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» продолжают работу в дистанционном режиме. Подать заявку на оказание услуг в электронном виде можно через портал «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/.

Узнать о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения, отправив запрос об отсутствии электроэнергии, можно на сайте компании www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям - Сообщить об отключении э/э». Если информация об отключении электроэнергии на момент запроса отсутствует, ответ с информацией о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения потребитель получит по электронной почте.

Для круглосуточной связи с потребителями работает единый многоканальный телефон 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф/.