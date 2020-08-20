Специалисты Тюменского филиала «Россети Тюмень» завершили в областной столице капитальный ремонт высоковольтных линий электропередачи напряжением 110 кВ «Гужевое-Кармак», «Молчаново – Устье» и «Тюменская ТЭЦ-2 – Княжево» общей протяженностью 36,6 км. От этих энергообъектов зависит качество подачи электроэнергии бытовым потребителям и ряду важнейших социальных объектов.

В ходе выполнения ремонтных работ специалисты Тюменских электрических сетей заменили пять железобетонных опор, отрегулировали провода, выполнили верховой осмотр ЛЭП, провели замеры сопротивления контуров заземления, диагностику состояния фундаментов опор. Для предотвращения технологических нарушений, связанных с падением деревьев и веток на провода, расчищено от древесно-кустарниковой растительности порядка 100 га просек и лесопосадок.

Отметим, что на сегодняшний день воздушные линии «Гужевое-Кармак», «Молчаново – Устье» и «Тюменская ТЭЦ-2 – Княжево» обеспечивают транзит электроэнергии между 50 городскими и районными подстанциями. Они являются основным источником электроснабжения для участка Свердловской железной дороги, сельскохозяйственного предприятия «Овощ», Тюменского аккумуляторного завода и металлургического завода «Электросталь Тюмени».

«Реализация комплекса запланированных мероприятий на воздушных линиях основной сети обеспечит задел к дальнейшему развитию промышленности как областной столицы, так и Тюменского района в целом, а также гарантирует бесперебойную работу электрооборудования, надежность и стабильность электроснабжения жителей региона в период низких температур и максимальных нагрузок на энергосистему», – отметил главный инженер филиала «Тюменские электрические сети» Кирилл Стрельцов.

Добавим, что большая часть работ на высоковольтных ЛЭП выполнялась силами работников службы эксплуатации и ремонта ВЛ без привлечения подрядных организаций. Выполненный объем работ в соответствии с ремонтной программой филиала позволит минимизировать количество технологических нарушений и обеспечить надежное электроснабжение потребителей Тюменского региона в предстоящий осенне-зимний период.