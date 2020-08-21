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Инфраструктурные облигации опробуют на четырех регионах – Мутко

Инфраструктурные облигации опробуют на четырех регионах – Мутко

21 августа 2020, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Строительство 

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Механизм инфраструктурных облигаций могут протестировать на четырех пилотных регионах России. Об этом сообщил гендиректор госкомпании ДОМ.РФ Виталий Мутко на рабочем совещании Всероссийской политической партии «Единая Россия» по развитию жилищного строительства.

По словам Виталия Мутко, участие в проекте, в первую очередь, примут Тюмень, Нижний Новгород, Ленинградская и Тульская области.

«Дорожная карта разработана. Когда застройщик заходит на большую территорию, мы эту территорию берем и выпускаем облигации, "ДОМ.РФ" их выкупает, и мы делаем инфраструктуру», - отметил он.

Гендиректор госкомпании добавил, что возвращение средств осуществляется после продажи последней квартиры. Замглавы Минстроя Юрий Гордеев, в свою очередь, уточнил, что выпуск инфраструктурных облигаций планируется под гарантии государства с привлечением «крупных сетевых компаний».

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