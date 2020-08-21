Инвестиции в завод медоборудования в Дубне увеличат втрое

Компания «Вестмедгрупп» в три раза увеличит объем инвестиций в завод медицинского оборудования на территории ОЭЗ «Дубна», сообщили в региональном Мининвесте.

«Компания увеличит объем инвестиций со 100 до 335 миллионов рублей. Всего резидент планирует создать 80 новых рабочих мест для жителей Подмосковья», - рассказал глава ведомства Екатерина Зиновьева.

На данный момент компания уже вложила в проект более 70 миллионов рублей и создала более 35 рабочих мест.

Согласно новому бизнес-плану инвестора, общая площадь предполагаемых к строительству объектов увеличится до пяти тысяч квадратов, а площадь земельных участков, необходимых для реализации проекта, - почти в шесть раз, до 1,3 гектара.

Научно-производственный корпус планируют построить во втором квартале 2022 года.