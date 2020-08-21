 
Контракты

В Волгоградской области начнут работу 2 ветряные электростанции

В Волгоградской области начнут работу 2 ветряные электростанции

21 августа 2020, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РОСТЕНДЕР
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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В Волгоградской области осенью начнется строительство двух ветряных электростанций (ВЭС) - Котовской ВЭС и Новоалексеевской ВЭС, сообщает RosTender.info. Компания «Восьмой ветропарк ФРВ» объявила тендер по выбору подрядчика для строительства электростанций. Максимальная цена контракта составляет 1 млрд 758 млн рублей. Предложения от строительных организаций принимают до 17 сентября, а 30 сентября конкурсная комиссия подведет итоги тендера и назовет победителя.

Согласно требованиям заказчика, подрядчик должен будет выполнить полный комплекс строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ. По окончанию строительства ему предстоит рекультивировать земли вокруг ВЭС. Цена контракта включает обеспечение оборудованием и материалами.

По материалам тендера, на территории Котовской ВЭС планируют установить 21 ветроэнергетическую установку, электростанцию соединят с дорогой Калининский – Жирновск – Котово - Камышин на 111 км. Новоалексеевская ВЭС будет включать 4 ветроэнергетические установки.
 

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