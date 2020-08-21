Энергокомпания GE Renewable Energy (дочерняя компания General Electric) и австралийская компания Walcha Energy подписали соглашение о совместной реализации проекта строительства ГАЭС Dungowan мощностью 500 МВт в так называемой Зоне возобновляемой энергетики (Renewable Energy Zone, REZ)*, расположенной в регионе Новая Англия в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Техническую и коммерческую поддержку проекту окажет компания Hydro Solutions business – подразделение GE Renewable Energy по гидроэнергетике. ГАЭС Dungowan играет ключевую роль для реализации энергетического перехода в штате Новый Южный Уэльс и в Австралии в целом.

Ожидается, что ГАЭС Dungowan способна обеспечить потребности в электроэнергии для ≈125 тыс. домохозяйств и будет участвовать Австралийском национальном электроэнергетическом рынке в качестве поставщика услуг по балансированию энергосистемы, обеспечит возможность надежного и безопасного ввода в эксплуатацию объектов ветровой и солнечной генерации в энергосистеме штата, а также даст толчок к реализации новых ветровых и солнечных проектов в регионе. ГАЭС Dungowan занимает стратегически выгодное положение между уже устаревающими угольными электростанциями на юге и новыми строящимися ветровыми и солнечными станциями на востоке, западе и севере региона.

Информационно-аналитический ресурс PEi

* Энергетическая стратегия правительства штата Новый Южный Уэльс предусматривает создание на территорииштата трех Зон возобновляемой энергетики (REZ): в Центрально-Западном регионе Орана, Новой Англии и Юго-Западном регионе (https://energy.nsw.gov.au/renewables/renewable-energy-zones).