В Камызякском районе Астраханской области специалисты «Россети Юг» установили более 30 птицезащитных устройств (ПЗУ) на опоры линии электропередачи 6-10 кВ общей протяженностью более 2 км.

В Астраханском биосферном заповеднике, расположенном на территории Камызякского района, обитают птицы, которые находятся под защитой Международного союза охраны природы и занесены в Красную книгу России и Астраханской области. Среди них орлан-белохвост, филин, курганник, степной орел и могильник. Через дельту Волги проходят миграционные пути десятков видов других редких пернатых. Птицы нередко отдыхают на проводах и даже пытаются гнездиться на опорах ЛЭП. Птицезащитные устройства, установленные на воздушных линиях электропередачи вблизи заповедника, помогают не только уберечь пернатых от гибели, но и снизить количество связанных с этим аварийных отключений, повысив тем самым надежность электроснабжения потребителей.

Доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники, биологии экосистем и земельных ресурсов Астраханского государственного университета Алексей Лактионов высоко оценил работу энергетиков по защите пернатых и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве «Россети Юг» со службой природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области и Астраханским биосферным заповедником.

Напомним, до последнего времени ПЗУ устанавливались в основном на территории Ахтубинского района Астраханской области, где также гнездятся краснокнижные виды птиц. Сегодня в этом районе установлено более чем 3,5 тыс. комплектов ПЗУ. В нынешнем году территория установки защитных устройств расширена. В ближайшее время птицезащитные устройства появятся также на воздушных линиях электропередач 6-10 кВ в Володарском, Харабалинском, Наримановском, Ахтубинском районах области. Всего в регионе до конца 2020 года будет установлено свыше 1,2 тыс. комплектов птицезащитных устройств.