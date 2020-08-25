iModern представила обновленный каталог дизайнерской мебели для различных типов интерьера. Производственные и офисные помещения кабельных компаний как правило, представляют собой «типовой» проект из «типовой» мебели. Однако, кабинеты некоторых руководителей отличаются интересными интерьерами и необычными решениями. Например, у некоторых руководителей в кабинете есть даже небольшая сауна. У компании в каталоге появилась мебель с приглушенными кабельными оттенками. Используются различные сочетания материалов, а цветовая гамма отсылает к кабельным мотивам и сочетает алюминиевые и медные оттенки.

Главной частью любого интерьера является мебель, задающая тон пространству. Для тех, кто предпочитает неординарные, эффективные и удобные решения в оформлении дома или рабочего кабинета, а правильнее все-таки говорить о рабочем пространстве, подойдет дизайнерская мебель. Она уникальна, придает помещению современности и неповторимости.

Кроме этого, такая мебель отличается эксклюзивным качеством, сохраняющим привлекательный внешний вид и функциональность не один год. Для создания уютного и комфортного стиля, подойдет мебель для спален imodern.ru. Найдутся также оригинальные решения для благоустройства гостиной, кухни.

Гармоничное сочетание мебели

Как правило, дизайнерская мебель представляет собой основу общего интерьера. Проявив немного творчества, можно выигрышно объединить обычные предметы мебели с эксклюзивными элементами.

Красивые и оригинальные шкафы придают домашней библиотеке современный оттенок. Стол, выполненный с эксклюзивными деталями впишется в гостиную для праздничной сервировки. Особое место в зоне отдыха отводится дивану. Такие простые и яркие штрихи помогут изменить внутренне жилое пространство.

Современная спальня

Центром комнаты отдыха является кровать. Ее не стоит убирать в угол. Ориентируясь на главный предмет, можно вокруг расставить остальные функциональные островки. Для этого используют кресло для чтения, туалетный столик, тумбы, пуфики, комод.

Для спальни выбирают натуральные материалы:

древесина;

плитка;

стекло.

Мебель обычно изготавливается из различных пород дерева. Можно выбрать массивные модели или заказать с учетом габаритов комнаты.

Столы с керамическим покрытием

Обеденные столы с покрытием из керамики отличаются функциональностью и удобством пользования. На термоустойчивую поверхность можно ставить горячие предметы. Правильно подобранная форма и размер основания позволят использовать изделие в качестве обеденного стола, также как дополнительный столик в гостиной. Особенно удобно размещать в комната-студиях.

Преимущества:

раздвижной механизм;

долговечность;

эстетический внешний вид;

практичность конструкции.

Обеденные столы могут быть изготовлены стационарного или раскладного типа. При этом столешница меняется в зависимости личных предпочтений. Пользуются популярностью прямоугольная, овальная, квадратная формы. Благодаря срезанным углам некоторых модификаций, столы имеют многогранную конфигурацию.

Количество ножек основания стола может варьироваться от 1 до 4. Что влияет на видоизменение такого изделия и его предназначения. Круглая столешница может располагаться на одной ножке, при этом конструкция обладает устойчивостью.