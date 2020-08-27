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На подходах к Крымскому мосту обустраивают железнодорожную инфраструктуру

На подходах к Крымскому мосту обустраивают железнодорожную инфраструктуру

27 августа 2020, 10:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию этапа обустройства железнодорожного участка, связывающего транспортный переход через Керченский пролив и станцию Багерово в Крыму. По итогам рассмотрения представленных материалов выданы положительные заключения.

В рамках строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту, связывающему полуостров с материковой частью России, проводятся масштабные работы по электрификации железной дороги и созданию новых объектов инфраструктуры. В частности, в апреле 2020 года, эксперты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение по итогам рассмотрения проекта этапа 1.1 электрификации станции Керчь-Южная (новый парк), через которую в перспективе будут проезжать – с остановкой для посадки и высадки пассажиров – 15 пар транзитных и 4 пары пригородных поездов. Текущей проектной документацией одобрен этап 1.2, предполагающий устройство новых путей и пешеходного перехода в районе станции Багерово.

Три приемоотправочных пути - № 3, № 5 и № 7 - построят в парке для досмотра грузовых поездов на станции Багерово, расположенной в Ленинском районе Керчи в зоне размещения железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Проектируемые пути предназначены для отстоя грузовых поездов после следования через стационарный инспекционно-досмотровой комплекс перед отправкой к транспортному переходу через Керченский пролив.

Также проектными решениям предусмотрено строительство крытого остекленного пешеходного путепровода длиной 83,45 м для перехода через железнодорожные пути от улицы Степная на улицу Придорожная в Багерово. На путепроводе будут созданы все необходимые условия для людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе здесь установят пассажирские лифты и нанесут тактильную разметку.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик – ФГУП «Крымская железная дорога». Генеральный проектировщик – ООО «ТрансПроект».

Фото: ФГУП «Крымская железная дорога»

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