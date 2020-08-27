Подборка основных отраслевых новостей

Представляем Вашему вниманию подборку основных новостей отрасли, подготовленную Исполнительной дирекцией РНК СИГРЭ.

Мировое энергопотребление к 2040 году возрастёт на 29% от уровня 2018 года

Данные представлены в 14-ом отчёте Роснефти в области устойчивого развития подготовленном по итогам деятельности за 2019 год.

Согласно представленным данным, стратегия Компании была протестирована с использованием трех ключевых сценарных прогнозов, связанных с глобальным энергетическим переходом и противодействием изменению климата. Прогнозные расчеты по базовому и низкоуглеродному сценариям предполагают рост мирового спроса на первичную энергию до 2040 года.

Согласно базовому сценарию мировое энергопотребление к указанному году возрастет на 29% от уровня 2018 года. Доля ископаемого топлива в мировом энергопотреблении снизится с 81% в 2018 году до 76% в 2040 году при изменении структуры потребления первичной энергии в сторону увеличения доли газа (с 23%) в 2018 году до 25% в 2040 году и сокращения доли угля (с 27 до 22%).

Доля жидких углеводородов в мировом энергопотреблении снизится с 31% в 2018 году до 29% в 2040 году, но останется самой значительной среди всех энергоресурсов. При этом совокупная доля жидких углеводородов и газа останется прежней – около 54%. Доля возобновляемых источников в мировом энергопотреблении увеличится с 2 до 6%.

В низкоуглеродном сценарии мировое энергопотребление к 2040 году возрастет почти на 23% по сравнению с 2018 годом. Глобальный спрос на ископаемые энергоресурсы к 2040 году вырастет только на 9% от уровня 2018 года, в то время как потребление неископаемых энергоресурсов увеличится более чем на 80%. Однако ископаемые энергоресурсы сохранят доминирующую роль в мировом потреблении первичной энергии (72%). В сумме жидкие углеводороды и газ займут более половины (52 %) в энергобалансе. Потребление энергии из возобновляемых источников в 2040 году увеличится в 5,2 раза от уровня 2018 года, их доля достигнет 9%

Сценарий устойчивого развития предусматривает более чем двукратное ускорение снижения энергоемкости мировой экономики по сравнению со значениями периода 2000–2018 годов с достижением пика мирового потребления первичной энергии уже в ближайшей перспективе и снижением на 7% к 2040 году по сравнению с уровнем 2018 года. Мировое потребление жидких углеводородов и угля сократится на 32 и 61% соответственно по сравнению с 2018 годом. Потребление газа будет расти, затем стабилизируется в 2025–2030 годах, после чего также начнет сокращаться (–3 % в 2040 году). Потребление неископаемых энергоресурсов в 2040 году увеличится в 2,1 раза по сравнению с уровнем 2018 года, а потребление энергии на основе возобновляемых источников вырастет почти в 8 раз, достигнув доли около 17%.

Источник: Energy Today.

Совет директоров ПАО «Интер РАО» утвердил стратегию / долгосрочную программу развития компании до 2025 года с перспективой до 2030 года.

По словам главы компании Бориса Ковальчука, «Интер РАО» приступает к новому этапу развития.

Стратегия определяет 4 ключевых приоритета развития Группы «Интер РАО».

РОСТ СТОИМОСТИ. Группа нацелена на реализацию проектов модернизации энергоблоков тепловых электростанций, участие в конкурентных отборах мощности новых генерирующих объектов, проектах нового строительства, сделках по слияниям и поглощениям, а также на дальнейшую работу по повышению эффективности действующих активов и росту уровня устойчивого развития.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ. Группа нацелена на диверсификацию бизнеса, включая развитие сегмента машиностроения, розничного бизнеса и иных перспективных бизнес-направлений, включая проработку возможности участия в развитии возобновляемой энергетики.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ. В текущем контуре активов Группа планирует повышать эффективность функционирования за счёт цифровизации энергосбытовой деятельности, трейдинга, ключевых бизнес-процессов в сфере управления производством и фондами, а также за счёт предложения новых цифровых сервисов. Это позволит обеспечить максимальную синергию бизнес-процессов Группы, оптимизировать затраты и сформировать новые источники доходов.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. Группа нацелена на повышение уровня устойчивого развития и впервые устанавливает чёткие цели по улучшению положения в международных рейтингах ESG и снижению своего удельного углеродного следа.

Источник: Energy Today.

«Газпром нефть» вошла в консорциум для развития цифровых решений в энергетике

«Газпром нефть» вступила в международный консорциум The Open Group, в рамках которого компания совместно с Google, IBM, Microsoft и другими инновационными предприятиями будет разрабатывать решения в секторе «умной» энергетики. Об этом говорится в сообщении компании. «Газпром нефть» стала первым представителем российского бизнеса в консорциуме, который насчитывает более 700 инновационных компаний и организаций.

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В Россию приходит внешнее углеродное регулирование

Аналитики продолжают оценивать издержки российской экономики в случае введения в ЕС пограничного углеродного налога на углеродоемкий импорт. Вслед за KPMG свои оценки дали консультанты BCG. Если в отношении денежных потерь они сопоставимы, то по части упущенного властью и бизнесом времени на подготовку к нововведениям оценки BCG заметно пессимистичнее. Россия, которая игнорирует заявления ЕС об ужесточении углеродного регулирования уже более десяти лет, теперь уступает Китаю, который готовился к появлению налога в партнерстве с Евросоюзом.

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Углеродственные узы

Российский союз промышленников и предпринимателей направил Минэкономики предложения по способам сокращения рисков от возможного введения Евросоюзом трансграничного углеродного регулирования. Это сближение национальных стандартов углеродной отчетности с международными, поддержка снижения углеродоемкости российской продукции. В худшем случае, возможно, РФ ожидает проведение разбирательств с ЕС на площадке ВТО и даже введение ответных мер. По данным “Ъ”, первые неофициальные консультации экспертов между РФ и ЕС по теме введения нового регулирования пройдут уже 8 сентября, цена вопроса — потери российских компаний-экспортеров от нового европейского регулирования размером несколько миллиардов евро в год.

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Энергетические сокровища Агры

Объем инвестиций в обеспечение энергетической гибкости Индии в ближайшие 10 лет составит $31 млрд.

За последние несколько лет Индия стала одним из самых привлекательных рынков для новых энергетических решений в мире, и этого не меняет даже пандемия коронавирусной инфекции. Несмотря на действовавший жесткий карантин то, что в стране зафиксировано уже более 1,7 млн случаев заболевания, а число погибших приближается к 40 тыс., глубина экономического кризиса, вызванного пандемией, в Индии оказывается меньшей, чем во многих других странах, в том числе — развивающихся экономиках. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), темпы роста индийского ВВП замедлились в этом году до 1,9%, что существенно хуже прошлогодних 4,2%, но все равно не означают рецессии. По размеру экономики Индия уверенно держит третье место после Китая и США с ВВП по ППС в размере $11,3 трлн.

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Правительство одобрило упрощение условий концессионерам в области электроснабжения

Кабмин одобрил проект правительственных поправок к законопроекту о внесении изменений в статьи 5 и 10 Федерального закона «О концессионных соглашениях». Об этом 2 августа сообщается на сайте кабмина.

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Постановление Правительства РФ от 29.06.2020 №950

Минэкономразвития совместно с Минстроем России до 1 января 2021 г. должны утвердить методические рекомендации, как привести региональные и муниципальные программы энергосбережения в соответствие с обновленным федеральным законом по развитию систем учета электрической энергии (мощности).

Изменения в программах коснутся вопросов определения гарантирующих поставщиков и сетевых организаций в качестве ответственных исполнителей мероприятий по оснащению приборами учета электрической энергии многоквартирных домов и жилых домов.

Документ: ссылка.

Форум Агенства стратегических инициатив

В конце сентября в Сочи пройдет форум Агенства стратегических инициатив. Форум традиционно предполагает участие представительных делегаций от всех регионов России, органов власти и институтов развития.

Вы можете подать свою идею для бизнеса. 800 идей будет отобрано в заключительный этап и получат поддержку в виде профессиональных модераторов и экспертов для развития идеи. Лучшие идеи будут представлены на питч-сессии в офлайн части Форума, получат максимальное внимание и разойдутся в виде поручений ФОИВам или другим организациям, если для реализации идеи нужна поддержка.

Участие в форуме бесплатное. Перелет и проживание за счет участников.

Источник: Энерджинет

В Германии проведено сравнение чистой приведенной стоимости внедрения альтернативной тяги на МВПС

Сравнительный анализ экономической эффективности внедрения водородной и аккумуляторной тяги проведен ассоциацией VDE по заказу Министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии (BMVI). Как отмечено в отчете, работа является третьим этапом исследований, проводимых в рамках проекта Siemens Mobility по созданию гибридных поездов X-EMU. На данный момент в применении водородной тяги в Германии значительно продвинулась Alstom: в феврале закончились испытания поезда Coradia iLint, у французской компании есть контракты на поставку более 40 таких поездов в Германию (на днях было объявлено о строительстве первой "водородной" заправочной ж/д станции со сроком ввода в середине 2021 году). Также в феврале этого года Alstom заключила контракт на поставку в Германию 11 поездов с тягой от накопителей энергии.

VDE проводила моделирование внедрения новых видов тяги на нескольких неэлектрифицированных линиях в регионе Северный Рейн-Вестфалия (всего в Германии на данный момент неэлектрифицировано 40% сети). Расчет осуществлялся для поездов 2-3-вагонной составности и учитывал комплекс параметров - стоимость подвижного состава, его обслуживания, замены тягового оборудования, создания заправочной инфраструктуры, топлива, операционных затрат на инфраструктуру и др. Горизонты оценки – от 15 лет (срок контрактов на пассажирское обслуживание) до 70 лет (полезный срок службы инфраструктурных объектов), однако основное внимание уделено сроку в 30 лет (по мнению VDE, типовой срок службы МВПС с электродвигателем).

По оценкам VDE, применение на исследованных линиях поездов с водородной тягой на горизонте 30 лет будет на 14% дороже, чем применение поездов с накопителями энергии, на 3,9% - дизель-поездов, на 12% - электропоездов (с учетом электрификации линии). Без учета затрат на ж/д инфраструктуру жизненный цикл «водородного» поезда, по мнению VDE, будет на 34,5% дороже поезда с накопителями энергии, на 8,6% - дизель-поезда, на 29,2% - электропоезда.

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Мультиагентная платформа интеллектуального трейдинга для самоорганизующихся микроэнергосистем

Появление новых технологий и необходимость минимизировать негативное влияние на экологию оказывают существенное влияние на трансформацию многих отраслей, в том числе энергетики. При этом внедрение ВИЭ наряду с децентрализацией энергосистемы являются наиболее распространенными и устойчивыми трендами во всем мире. Однако для перехода от традиционной вертикальной структуры энергетических систем к горизонтальной или децентрализованной, соответствующей концепции «Интернета энергии» и подразумевающей увеличение доли микроэнергетических систем, требуется не только наличие генерирующего оборудования нового типа и модернизация сетевой инфраструктуры, но и, в первую очередь, принципиально новые подходы к функционированию розничного рынка электрической энергии и мощности (РРЭЭМ).

Исследователи Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект» на базе МФТИ предложили Мультиагентную платформу интеллектуального трейдинга для самоорганизующихся микроэнергосистем, которая служит технологическим базисом для эффективного включения таких систем в рыночные отношения и распространения услуги «энергетической гибкости».

В основе разработки лежит программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий в рамках отдельно взятой системы энергетический баланс посредством свободного равновесного распределения мощности на коротких интервалах времени между энергетическими устройствами, подключенными к платформе. В качестве таких устройств могут выступать генерирующие установки (солнечные панели, ветрогенераторы, дизельные и другие станции), аккумуляторные батареи, бытовая техника, электромобили, смарт-элементы IoE.

С помощью индивидуально настраиваемых умных агентов (ботов) каждая установка и устройство могут прогнозировать свой интерес в потреблении и/или выдаче мощности, а затем формировать на его основе заявки на аукцион с указанием приоритетной цены. По результатам торгов формируется равновесная цена на мощность, отвечающая интересам участников. Устройства вносят изменения в графики своей работы, благодаря чему достигается оптимальная генерация, потребление и распределение энергоресурсов, и уменьшается объем дорогой и теряемой (рассеиваемой) энергии.

При системном использовании адаптивного управления режимами нагрузки, осуществляемого через экономические механизмы, оно будет способствовать:

эффективной интеграции вариабельных возобновляемых источников энергии в системы микрогрид;

снижению пиковых нагрузок на энергосистему и сезонной зависимости;

снижению себестоимости производства электроэнергии (на 20-30%) и стоимости электроэнергии для конечного потребителя на 45%.

Расчет стратегий потребления и выдачи электрической энергии основан на использовании технологий искусственного интеллекта, что позволяет учитывать постоянно изменяющиеся условия внутри системы и многочисленные внешние факторы (температуру внутри помещения, погодные условия, влияющие на показатели выработки ВИЭ, и прочее).

Все технологические и финансовые транзакции синхронизируются в реальном времени с полной верификацией данных, взаимодействие участников фиксируется посредством смарт-контрактов. Поскольку система предусматривает постоянный обмен данными, особое значение приобретает кибербезопасность, подразумевающая защищенные протоколы и способы связи.

В программы Центров компетенций НТИ входят около 200 проектов по развитию сквозных технологий. РВК оказывает всестороннюю поддержку в их реализации и контролирует выполнение программ Центров.

Источник: ссылка.