Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил три тендера на строительства в будущем кольцевой линии метро. Об свидетельствует информация на сайте госзакупок.

Так, первый тендер касается строительства электродепо «Арсенальное», второй – участка, который расположится от станции «Лесная-2» до станции «Площадь Калинина», а третий коснется участка от станции «Площадь Калинина» до станции «Ладожская-2».

Подрядчиков планируется выбрать в конце сентября текущего года. Эти работы обойдутся городу почти в 80 млн рублей.

Ранее «Мойка78» сообщала, что ГАТИ дала старт проекту строительства Кольцевой и Красносельско-Калининской линий метро. Бурение скважин начнут от участка Красносельско-Калининской линии метрополитена: от станции «Казаковская» до «Сосновой Поляны», а также Кольцевой линии метро — от «Лесной-2» до станции «Ладожской-2».