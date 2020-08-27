Проверка АЭК на НП "Подольсккабель"
27 августа 2020, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Транспорт
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил три тендера на строительства в будущем кольцевой линии метро. Об свидетельствует информация на сайте госзакупок.
Так, первый тендер касается строительства электродепо «Арсенальное», второй – участка, который расположится от станции «Лесная-2» до станции «Площадь Калинина», а третий коснется участка от станции «Площадь Калинина» до станции «Ладожская-2».
Подрядчиков планируется выбрать в конце сентября текущего года. Эти работы обойдутся городу почти в 80 млн рублей.
Ранее «Мойка78» сообщала, что ГАТИ дала старт проекту строительства Кольцевой и Красносельско-Калининской линий метро. Бурение скважин начнут от участка Красносельско-Калининской линии метрополитена: от станции «Казаковская» до «Сосновой Поляны», а также Кольцевой линии метро — от «Лесной-2» до станции «Ладожской-2».
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter