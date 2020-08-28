Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на отработку запасов месторождения Бургали в Магаданской области комбинированным способом. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Бургалийское золотосеребряное месторождение, открытое в 1970-е годы на территории Северо-Эвенского района Магаданской области, расположено на восточных отрогах гряды Захаренко в бассейне реки Бургали - левого притока реки Омолон. Лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу золота и серебра на Бургалийской площади владеет с 2009 года Омолонская золоторудная компания, входящая в международную группу «Полиметалл».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена отработка запасов месторождения Бургали комбинированным способом. В ходе реализации проекта планируется последовательное ведение открытых горных работ в карьере «Северный», производственной мощностью 149,8 тыс. т руды в год, и отработка прибортовых запасов месторождения в подземном руднике, производственной мощностью до 70,347 тыс. т руды в год. Добытая руда будет транспортироваться на золотоизвлекательную фабрику ГОК «Кубака». Участок горной добычи находится в Северо-Эвенском городском округе Магаданской области – в 125 км по зимнику от горно-обогатительного комбината «Кубака».

На начальном этапе добычу золотосеребряных руд будут вести открытым способом на карьере «Северный», максимальной глубиной разработки 81 м. Транспортировка вскрышных пород и руды будет осуществляться автомобильным транспортом на формируемые внешние отвалы вскрышных пород и на перегрузочный склад руды. Доработка запасов Северного участка после завершения открытых горных работ будет производиться подземным способом.

Для обеспечения комбинированной добычи на месторождении Бургали построят объекты карьерной выработки и подземного рудника, а также площадки транспортной и вентиляционной штолен, расходный склад топлива и вспомогательную площадку. Для исключения попадания поверхностных стоков на площадки устроят нагорные канавы. От карьера до площадки очистных сооружений № 2 проложат автомобильную дорогу с участками для технологического и вспомогательного транспорта.

Кроме того, рассмотренная экспертами документация включает решения по выполнению опережающей и эксплуатационной разведки при ведении горных работ - для уточнения горно-геологических и гидрогеологических условий, а также по выполнению инструментальных маркшейдерских наблюдений за состоянием бортов участка открытых горных работ и отвалов вскрышных пород.

Генеральный проектировщик – ООО по проектированию предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт».

Фото: Полиметалл