На севере Москвы построят дом премиум-класса за 4,6 млрд рублей

Банк ДОМ.РФ профинансирует на 4,6 млрд рублей строительство жилого дома премиум-класса «Врубеля, 4» на севере Москвы. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании «Интеко».

Новостройка переменной этажности (8-12 этажей) общей площадью около 35 тыс. кв. метров станет единственной рядом с Поселком художников в Москве. Всего в ней запроектировано 200 квартир. Здание будет построено в неоклассическом стиле.

По информации пресс-службы, в настоящее время с использованием эскроу в Москве возводится 40% новостроек (6,35млн кв. метров). Всего в регионе строится 15,8 млн «квадратов» жилья.