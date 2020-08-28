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На севере Москвы построят дом премиум-класса за 4,6 млрд рублей

На севере Москвы построят дом премиум-класса за 4,6 млрд рублей

28 августа 2020, 11:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ДОМ.РФ
Отрасль: Строительство 

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Банк ДОМ.РФ профинансирует на 4,6 млрд рублей строительство жилого дома премиум-класса «Врубеля, 4» на севере Москвы. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании «Интеко».

Новостройка переменной этажности (8-12 этажей) общей площадью около 35 тыс. кв. метров станет единственной рядом с Поселком художников в Москве. Всего в ней запроектировано 200 квартир. Здание будет построено в неоклассическом стиле.

По информации пресс-службы, в настоящее время с использованием эскроу в Москве возводится 40% новостроек (6,35млн кв. метров). Всего в регионе строится 15,8 млн «квадратов» жилья.

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