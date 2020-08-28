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Двоюродных братьев из Ижевска задержали за серию краж электрокабеля

Двоюродных братьев из Ижевска задержали за серию краж электрокабеля

28 августа 2020, 12:45
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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В Ижевске задержали двоюродных братьев 1992 и 1993 годов рождения по подозрению в серии краж электрического кабеля. Сумма ущерба превысила 100 тыс. руб., похищенное сбывалось в магазины для последующей продажи, сообщает пресс-служба МВД по городу.

Установлено, что подозреваемые неофициально работали в организации, занимающейся проведением электросетей. В течение полугода они похищали кабель при осуществлении монтажных работ. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц). Решается вопрос о их соединении в одно производство, часть похищенного изъята. За данное преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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