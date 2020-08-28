Персонал Момского РЭС АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) завершил ремонтно-восстановительные работы на линии электропередачи напряжением 10 кВ «Соболох – Победа», поврежденной лесным пожаром.

19 августа энергетики восстановили электроснабжение поселка Соболох по постоянной схеме. 25 августа были запитаны потребители села Победа. Все службы филиала переведены в штатный режим работы. Дизель-генераторы, обеспечивавшие электроэнергией в период ремонтов, выведены в резерв.

В общей сложности в восстановительных работах были задействованы 19 сотрудников из Момского РЭС, Верхоянских ЭС, Производственного центра и службы ремонта электрооборудования Исполнительной дирекции Сахаэнерго, 3 единицы спецавтотехники. В результате слаженных и согласованных действий энергетиков восстановлено более 45 сгоревших и поврежденных огнем опор воздушных линий электропередачи.

Напомним, что 24 июля крупный природный пожар стал причиной отключения линии «Соболох – Победа». Огонь и сильное задымление долгое время не позволяли произвести осмотр линии. Персонал Момского РЭС оперативно обеспечил электроснабжение села от резервных дизель-генераторов.