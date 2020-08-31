Пожарные справились с огнем в здании цеха на территории хлебомакаронного комбината "СМАК" в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 11:06 огонь локализован (на площади 800 кв.м. - ИФ), угрозы распространения нет. Тушение пожара продолжается", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на территории хлебомакаронного комбината "СМАК" утром в понедельник произошел пожар на площади, горел кабель внутри двухэтажного здания цеха. До прибытия пожарных были эвакуированы 250 человек.

Под воздействием высокой температуры частично обрушилась кровля на площади 100 кв.м.

На месте происшествия работали 83 человек и 18 единиц техники.