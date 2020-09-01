Оренбургское производственное отделение филиала «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» подключило к электрической сети частное рыбоводное хозяйство в селе Каменноозерном.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства подал заявку на подключение своих объектов, оформил договор на технологическое присоединение через центр обслуживания потребителей.

Для обеспечения надежного электроснабжения рыбоводного хозяйства специализированная бригада Оренбургского производственного отделения построила новую линию 10 киловольт протяженностью около 3 километров и установила трансформаторный пункт мощностью 63 киловольт-ампер.

- Работы выполнили в соответствие с заявкой: построили линию до моего участка, быстро, в срок, - поделился впечатлениями Игорь Стуколов, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства. – Если возникали вопросы, звонил по телефону, который указан в договоре. Специалисты были на связи, объясняли четко и по делу.

Чтобы подключиться к электросети, заявителям необходимо подать заявку, заключить договор на технологическое присоединение и выполнить часть мероприятий на своем объекте.

- Эта процедура универсальна для всех, вне зависимости от того, подключается ли к сети объект сотовой связи, частный дом, питомник для животных или крестьянско-фермерское хозяйство. Консультации по любому вопросу, касающегося технологического присоединения, можно получить по телефону или по электронной почте, - рассказал Денис Агеев, заместитель директора по реализации услуг Оренбургского производственного отделения филиала «Оренбургэнерго».

За семь месяцев года в Оренбургское производственное отделение поступило 798 заявок на подключение новых объектов в Оренбурге и Оренбургском районе. Специалисты центра обслуживания потребителей оформили порядка 451 договора. Фактически к электросети были подключены 376 новых объектов, в числе которых производственные и сельскохозяйственные предприятия, строительные площадки, нефтяные месторождения, фельдшерско-акушерские пункты, православные храмы, детские сады, жилые дома, торговые павильоны.

Сегодня подать заявку на технологическое присоединение, отследить все этапы прохождения и заключить договор с энергосбытовой компанией можно через Единый портал электросетевых услуг или через мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Прием заявок в дистанционном режиме никак не повлияет на сроки подключения объекта в сеть. Все запланированные работы специалисты филиала «Оренбургэнерго» выполнят вовремя.