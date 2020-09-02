Как прошел международный форум
2 сентября 2020, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, МРСК ЮГА
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты «Россети Юг» предоставили 1 МВт дополнительной мощности крупному предприятию по выращиванию рассады и овощей «Росток», расположенному в х. Лебяжья Поляна в Волгоградской области.
Предприятие увеличивает производство и расширяет ассортимент продукции. Помимо выращивания рассады здесь планируют сосредоточиться на круглогодичном производстве овощей. Запрошенная дополнительная энергомощность необходима хозяйству для создания необходимой растениям подсветки в осенне-зимний период.
«Россети Юг» постоянно работает над упрощением процесса подключения к сетям, особое внимание уделяя сельхозпроизводителям, создавая условия для развития производства, увеличения количества рабочих мест на селе.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter