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"Россети" способствуют развитию сельского хозяйства в Волгоградской области

Россети способствуют развитию сельского хозяйства в Волгоградской области

2 сентября 2020, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, МРСК ЮГА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты «Россети Юг» предоставили 1 МВт дополнительной мощности крупному предприятию по выращиванию рассады и овощей «Росток», расположенному в х. Лебяжья Поляна в Волгоградской области.

Предприятие увеличивает производство и расширяет ассортимент продукции. Помимо выращивания рассады здесь планируют сосредоточиться на круглогодичном производстве овощей. Запрошенная дополнительная энергомощность необходима хозяйству для создания необходимой растениям подсветки в осенне-зимний период.

«Россети Юг» постоянно работает над упрощением процесса подключения к сетям, особое внимание уделяя сельхозпроизводителям, создавая условия для развития производства, увеличения количества рабочих мест на селе.

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