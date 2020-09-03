В Подмосковье украли 13 тонн кабеля почти на 6 млн рублей

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3 сентября 2020, 17:00
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Кабельная промышленность
В подмосковном городе Щелково украли 13 тонн кабеля. Об этом стало известно РЕН ТВ.
По некоторым данным, инцидент произошел в период времени с середины августа по первые дни сентября. Неизвестные злоумышленники проникли на территорию организации на Фряновском шоссе и похитили кабели, общая стоимость которых – около 5,8 миллиона рублей.
По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Преступников ищут.
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