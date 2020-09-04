Дагестанские энергетики перенимают опыт сибиряков

Свежий, новый, интересный.
4 сентября 2020, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ, МРСК СИБИРИ, ДАГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
В целях обмена опытом технические специалисты филиала "Дагэнерго" компании «Россети Северный Кавказ» посетили районы электрических сетей в Омской области, чтобы перенять опыт сибирских энергетиков.
Омские специалисты показали спецтехнику и бригадные автомобили, аварийный резерв, котельные, эксплуатационный запас на случай технологических нарушений, участок по ремонту трансформаторов, лабораторию по испытаниям средств индивидуальной защиты. Также дагестанских энергетиков интересовало, как омские коллеги ведут документацию, как организовано планирование и реализация технического обслуживания, ремонты, как достигается снижение потерь в электрических сетях.
Во вторник пятеро гостей из Дагестана посетили Кормиловский район электрических сетей (РЭС) Омского филиала Россети Сибирь и производственное объединение "Восточные электрические сети" в городе Калачинск.
На следующий день свершили путешествие на север, где осмотрели Большереченский РЭС и Северные электрические сети. В четверг побывали в Любинском РЭС и производственном отделении Западные электрические сети, а сегодня работают в здании исполнительного аппарата Омского филиала Россети Сибирь.
- Цель нашей поездки - это обмен опытом с предприятиями, которые собственными силами, не за счет федеральных вливаний, а в рамках экономически обоснованного тарифа обеспечивают надежность и развитие электросетей, - отметил главный инженер производственного участка Затеречных электрических сетей Дагэнерго Сергей Сурмаев. - Группа наших руководителей уже была в Московской, Калининградской, Ленинградской областях. Теперь приехали в Сибирь. То, что мы увидели – радует глаз. Оборудование находится в хорошем состоянии. Ремонтная база тоже. Персонал грамотный, подготовленный. Считаю поездку плодотворной.
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