Дагестанские энергетики перенимают опыт сибиряков

В целях обмена опытом технические специалисты филиала "Дагэнерго" компании «Россети Северный Кавказ» посетили районы электрических сетей в Омской области, чтобы перенять опыт сибирских энергетиков.

Омские специалисты показали спецтехнику и бригадные автомобили, аварийный резерв, котельные, эксплуатационный запас на случай технологических нарушений, участок по ремонту трансформаторов, лабораторию по испытаниям средств индивидуальной защиты. Также дагестанских энергетиков интересовало, как омские коллеги ведут документацию, как организовано планирование и реализация технического обслуживания, ремонты, как достигается снижение потерь в электрических сетях.

Во вторник пятеро гостей из Дагестана посетили Кормиловский район электрических сетей (РЭС) Омского филиала Россети Сибирь и производственное объединение "Восточные электрические сети" в городе Калачинск.

На следующий день свершили путешествие на север, где осмотрели Большереченский РЭС и Северные электрические сети. В четверг побывали в Любинском РЭС и производственном отделении Западные электрические сети, а сегодня работают в здании исполнительного аппарата Омского филиала Россети Сибирь.