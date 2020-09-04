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Локализованы три из четырех участков природного пожара в Тарасовском районе Ростовской области

Локализованы три из четырех участков природного пожара в Тарасовском районе Ростовской области

4 сентября 2020, 13:00
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика 

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Пожарные локализовали возгорание растительности на трех из четырех участков в Тарасовском районе Ростовской области, где пожар распространился на площади 1,2 тыс. га, сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

"Локализация пожара на трех из четырех участков в Тарасовском районе в 10:30 мск", - говорится в сообщении.

В среду природные пожары охватили четыре района Ростовской области. Возгорания произошли в Каменском, Красносулинском, Белокалитвинском и Тарасовском районах. В результате было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов, пострадавшими признаны, по предварительным данным, около 50 человек.

Решениями глав администраций в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах введен режим ЧС. К тушению огня привлечены более 400 человек и более 100 единиц техники, а также пять вертолетов и один самолет Бе-200.

По данным СУ СКР по Ростовской области, на станции Замчалово в Красносулинском районе при тушении частного домовладения было обнаружено тело пожилой женщины.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Тарасовском районе, там горит лес на площади 1,2 тыс. га. По предварительным данным, пожар начался из-за замыкания ЛЭП в районе хутора Садки, там сначала сгорел дом, а позже пожар перешел на сухую растительность.

Порядка 200 человек были эвакуированы из хуторов Дубы и Патроновка, еще около 140 человек самостоятельно покинули станицу Митякинская, разъехавшись с дачных участков по домам.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС по Ростовской области по государственной противопожарной службе Ярослава Гладченко, угрозы населенным пунктам нет, наиболее сложная ситуация остается возле хуторов Дубы и Садки.

Фото: © МЧС России/ТАСС

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