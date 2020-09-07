В Краснодаре подготовка к началу строительства новой трамвайной линии по улице Московской идет в соответствии с ранее запланированными сроками. Речь об этом шла в ходе аппаратного совещания в мэрии 7 сентября.

Как рассказала замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина, сейчас продолжается работа по подготовке технического задания, получить положительную государственную экспертизу проекта планируется 10 сентября. Параллельно проводится подготовка к конкурсным мероприятиям на заключение муниципального контракта.

«Ориентировочно, мы планируем заключить муниципальный контракт с учетом всех конкурсных процедур уже в конце октября», - сказала она.

В свою очередь директор департамента муниципальной собственности и городских земель Павлов Илья проинформировал о работе по оформлению земельно-правовых документов, необходимых для начала реализации проекта. По его словам, департаментом уже предоставлено «Центру мониторинга дорожного движения и транспорта» в бессрочное пользование 15 земельных участков, еще по трем участкам проводится работа.

«По двум из них на этой неделе уже будет издано постановление о предоставление в бессрочное пользование. По одному земельному участку - департаментом архитектуры осуществляется изменение вида разрешенного использования для последующего предоставления в постоянное бессрочное пользование», - отметил он.

Также сейчас продолжается работа с собственниками трех земельных участков, находящихся в границах проектируемой территории, о передаче их в собственность муниципального образования.

«Один из участков уже передан, право муниципальной собственности зарегистрировано. На второй участок договор пожертвования уже подписан и находится в Росреестре на регистрации права муниципального образования. По третьему участку также договоренности достигнуты, вместе с собственником проводим мероприятия по снятию обеспечительных мер», - уточнил Павлов Илья.

Как сообщал сайт «Деловая газета.Юг», власти Краснодара планировали начать строительство новой трамвайной линии в Московский микрорайон в октябре 2020 года. Проект предполагает строительство трамвайного полотна протяженность 5,1 км, двух подземных пешеходных переходов, диспетчерского пункта и разворотного кольца. Реализация проекта стала возможна после возврата в собственность муниципалитета земельных участков под дорогами по улицам Московской и им. Петра Метальникова. Отмечалось, что предварительная стоимость строительства новой трамвайной линии в Московский микрорайон составляет 720 млн рублей.