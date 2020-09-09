В сталепроволочном цехе волгоградского филиала "Северсталь канаты" (предприятие компании "Северсталь-метиз") введено в строй новое оборудование - высокопроизводительный волочильный стан итальянского производства. Сумма инвестиций в проект - порядка 38 млн. рублей.

Специализация стана - изготовление товарной и канатной круглой проволоки диаметром от 0,6 до 2,2 мм. Его запуск позволит нарастить производительность волочильного участка на 350 тонн товарной проволоки в месяц.

"Новое оборудование отличается повышенной производительностью. Полностью автоматизированное управление упрощает физическую работу волочильщиков и исключает вероятность выпуска некачественной продукции: при обрыве проволок стан автоматически останавливается. На приёмном устройстве установлено специальное оборудование для укладки готовой проволоки в розетты - теперь клиенту готовый продукт может поставляться в больших, чем ранее, объёмах", - говорится в сообщении компании.

В течение ближайших 3 лет "Северсталь канаты" рассчитывает обновить ещё несколько единиц парка волочильного оборудования.