Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявлено обвинение в мошенничестве в связи с хищением «не менее 603 млн руб.», выделенных ранее для создания информационной сети ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА). Об этом сообщает Следственный комитет. Накануне, 8 сентября, сообщалось, что Тихонов задержан после допроса.

В СК факт задержания Тихонова, ранее занимавшего пост главы РЭА, подтвердили. При этом в ведомстве заявили, что замминистра «пытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы», но был обнаружен при обыске в его квартире.



Кроме того, задержаны советник Тихонова Роман Рыжков и вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Всем им также предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

«Следствие намерено обратиться в суд с ходатайствами об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что на финансирование разработки государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) было выделено 968 млн руб. Таким образом, по версии СК, речь идет о хищении около двух третей всей суммы.



В Минэнерго РБК сообщили, что ведомство намерено оказывать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании дела и представит «все необходимые для установления истины документы».

Фото: Шеметов Максим / ТАСС