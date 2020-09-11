Государственная компания по генерации, передаче и распределению энергии Южно-Африканской Республики (ЮАР) Eskom Holdings SOC Limited (Eskom) в начале 2020 г. после получения окончательного одобрения правительства страны планирует объявить тендер на реализацию проекта строительства системы накопления энергии на базе аккумуляторных батарей (Battery Energy Storage System, BESS) мощностью 360 МВт и энергоемкостью 1,4 ГВт*ч, что достаточно для обеспечения электроэнергией 1,4 млн домохозяйств в течение часа. BESS является первым проектом такого рода на африканском континенте.

Сооружение BESS является ключевым компонентом в достижении долгосрочных целей в области использования ВИЭ в ЮАР. Система накопления энергии будет подключена к СЭС и ВЭС, так что электроэнергия, вырабатываемая ими в периоды низкой стоимости и незначительного потребления, может аккумулироваться для выдачи ее в периоды высокой стоимости и повышенного спроса, что повысит рентабельность производства электроэнергии из ВИЭ. Финансирование проекта осуществляется из фондов Инвестиционной программы по развитию систем накопления энергии Всемирного банка (World Bank battery storage investment programme), составляющих $ 1 млрд.

На первом этапе реализации проекта финансирование будет осуществляться Африканским банком развития (African Development Bank, AfDB) в рамках сотрудничества со Всемирным банком. На втором этапе к финансированию проекта подключатся европейские финансовые институты – European Development Finance Institutions (DFIs), осуществляющие инвестиции в проекты, реализуемые в странах с развивающейся экономикой. Eskom уже разработала технические спецификации для BESS, приобрела площадки для строительства и получила соответствующие разрешения экологических и регуляторных органов для первого этапа, реализация которого обеспечит сооружение распределенных накопителей энергии суммарной мощностью 200 МВт к декабрю 2020 г. Второй этап предусматривает сооружение распределенных накопителей энергии суммарной мощностью 160 МВт и создание системы управления режимами работы распределенных активов. Завершение второго этапа проекта планируется в декабре 2021 г.

Тендер на строительство BESS предусматривает строительство (включая обеспечение безопасности на строительных площадках), эксплуатацию и управление BESS. Победитель тендера также должен проверить технические спецификации Eskom и подготовить рабочую документацию по проекту. Кроме того, компания, выигравшая тендер, должна строго придерживаться сроков строительства и предоставить гарантии на эксплуатацию BESS в течение 20-летнего периода. Условиями тендера также предусмотрено использование на первом этапе реализации проекта местных ресурсов, включая привлечение не менее 20% местных поставщиков и субподрядчиков, а также обучение местных работников.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission