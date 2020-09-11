АО «Дальтрансуголь» (входит в СУЭК) получил статус резидента свободного порта Владивосток для реализации проекта в Хабаровском крае по увеличению мощности закрытого специализированного терминала по перевалке угля до 40 млн тонн в год. Поддержку проекту оказывают институты Минвостокразвития России: Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ). Соглашение о выполнении проекта в условиях режима СПВ 11 сентября подписали генеральный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир Долгополов и генеральный директор АО «КРДВ» Дмитрий Тетенькин на площадке предприятия в поселке Токи Ванинского района.

Проект расширения мощности терминала до 40 млн тонн планируется реализовать до 2024 года. Планируемый объем инвестиций в режиме СПВ – около 12 млрд рублей. При реализации проекта будет создано 79 новых рабочих мест.

Заместитель генерального директора - директор по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский подчеркнул:

«При запуске терминала 15 лет назад мы ориентировались на перевалку 12 млн тонн в год, а с развитием подходов к порту Ванино и строительством ОАО «РЖД» Кузнецовского тоннеля расширили мощность до 24 млн тонн и теперь планируем дальнейшее расширение до 40 млн тонн. Безусловно, это результат нашего тесного и продуктивного взаимодействия с РЖД. Мы видим, как на Восточном полигоне меняются технологии, внедряются самые передовые решения и инновационные технические средства, применяются новые административные и управленческие подходы. Из последних достижений Дальневосточной железной дороги, дирекции тяги РЖД хочется отметить ежесуточное гарантированное обеспечение подвода 7 тяжеловесных поездов весом 7100 на станцию Токи под выгрузку на наш терминал. Еще в начале года это казалось фантастикой. Сегодня мы загрузили терминал почти на 100% мощности и наше дальнейшее развитие терминала будет синхронизировано с программой развития пропускной способности дальневосточной магистрали РЖД», - говорит он.

По словам Дениса Илатовского, уже сейчас компания прикладывает все усилия, чтобы обеспечить растущий объем перевозки угля. Так, в конце июня портовики погрузили в течение двух смен на судно объем в 141 018 тонн угля, что является самым большим показателем с момента запуска терминала. «По эффективности и экологичности Дальтрансуголь – один из лидеров среди специализированных портов. Мы ориентируем наших работников на работу в конкурентных условиях и стимулируем дух соревнования. Персонал при этом настроен на строгое соблюдение норм безопасности», - подчеркнул заместитель генерального директора.

«Режим свободного порта Владивосток предоставляет инвесторам уникальные возможности по реализации своих проектов за счет налоговых льгот и административных преференций при существенной поддержке со стороны государства. Сопровождение инвестпроектов со стороны управляющей компании и постоянно расширяющийся перечень сервисов и услуг формируют комфортную среду ведения предпринимательской деятельности. На сегодняшний день по соглашениям с КРДВ работают более 2 тысяч резидентов СПВ с обязательствами вложить более 1 трлн рублей инвестиций и создать около 84 тысяч рабочих мест», - сказал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин.

«Наше Агентство помогло инвестору подготовить комплект документов для получения статуса резидента свободного порта Владивосток. Преференциальный режим будет способствовать тому, чтобы проект был реализован за более короткий срок с меньшими финансовыми издержками для инвестора. Мы готовы и дальше оказывать содействие инвестору в успешной реализации проекта», – отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Терминал АО «Дальтрансуголь» расположен на территории Ванинского района в Хабаровском крае, построен для перевалки угля СУЭК потребителям в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Это один из самых современных угольных терминалов в России, соответствующий лучшим мировым стандартам эффективности и экологичности. Такой проект будет содействовать развитию экономики Хабаровского края, позволит создать новые рабочие места в регионе. Это также даст новый импульс для укрепления связей с международными партнёрами и увеличение экспорта угля», - заметил заместитель генерального директора АНО АПИ Алихан Хашиев.

Напомним, свободный порт Владивосток распространен на отдельные территории пяти регионов Дальнего Востока – Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской области, Чукотского автономного округа, его резиденты пользуются особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования.

В июле 2016 года на территорию порта Ванино был распространен особый льготный режим свободного порта Владивосток, который позволил значительно увеличить объемы перевалки грузов.

Помимо развития терминала, СУЭК обеспечивает развитие Ванинского района в части социальных программ, финансирует как многолетние проекты, такие как строительство парка отдыха, проект сад-школа-вуз-предприятие, проекты благоустройства жилых и общественных территорий, так и различные разовые проекты, по ремонту и оснащению учреждений спорта, дошкольного и школьного образования, помощь населению и социальным учреждениям района.

Справочно: СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек.