ДРСК контролирует работу энергообъектов в зоне паводка

В филиалах ДРСК «Электрические сети ЕАО» и «Хабаровские электрические сети» усиливается работа по защите энергообъектов, находящихся в зоне прохождения паводка.

В селе Ленинское Еврейской автономной области, где наблюдается самая сложная в дальневосточном регионе паводковая ситуация, паводком повреждена дамба, в зоне подтопления находятся три подстанции. Для обеспечения безопасности населения и оборудования энергетики ДРСК приняли решение отключить эти подстанции, ограничено электроснабжение 70 частных домов, в которых проживает порядка 500 человек. На месте находятся специалисты компании, как только снизится уровень воды, они приступят к восстановительным работам.

В Хабаровском крае на 14 сентября остаются подтопленными р. Амур, Бурея Уссури, Кур, Тунгуска, Уда. По прогнозам МЧС, на реке Амур у Хабаровска в течении двух суток возможен подъем уровня воды на 20-30 см. В филиале «Хабаровские электрические сети» организована круглосуточная готовность персонала, подготовлена спецтехника для стабильного обеспечения населения области энергоснабжением в условиях прохождения паводка. Специалисты компании ежедневно выполняют обходы подстанций и линий электропередачи, расположенных вблизи рек и водоёмов, а также контролируют состояние подтопленных опор.

На территории Приморского края наиболее сложная гидрологическая обстановка отмечается в бассейнах рек северных районов края Большая Уссурка, Малиновка, Ореховка, Бикин в Дальнереченском, Красноармейском и Пожарском районах. В крае работают оперативные штабы, ситуация находится под контролем у энергетиков «Приморских электрических сетей». Обстановку в наиболее подверженных паводкам районах энергетики контролирует в круглосуточном режиме.

В Амурской области, в зоне ответственности филиала «Амурские электрические сети», на данный момент вода в реках идет на спад и не представляет угрозы для энергообъектов. Все подстанции, обслуживаемые ДРСК, работают в штатном режиме.

Для контроля паводковой ситуации во всех регионах присутствия компании специалисты ДРСК продолжают взаимодействовать с районными администрациями и управлением МЧС.

При обнаружении оборванных проводов необходимо сообщить по «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397(круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.