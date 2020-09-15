Обзор эфира RusCable Live от 04.09.20
15 сентября 2020, 09:54
Рубрика: Инновации
Метки: IEK, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС
Отрасль: Электротехника
Корпуса встраиваемых щитов ЩРв-М TITAN IEK® предназначены для сборки телекоммуникационных и слаботочных щитов распределительного типа с использованием мультимедийных устройств: роутеров, сетевых коммутаторов, патч-панелей, ТВ-разветвителей и другого слаботочного оборудования.
Преимущества металлических корпусов ЩРв-М TITAN IEK®
Особенности конструкции металлических корпусов ЩРв-М TITAN IEK®
Технические характеристики металлических корпусов ЩРв-М TITAN IEK®
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