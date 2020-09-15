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Корпуса металлические от IEK® – оптимальное решение для организации слаботочных систем

Корпуса металлические от IEK® – оптимальное решение для организации слаботочных систем

15 сентября 2020, 09:54
Рубрика: Инновации
Метки: IEK, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС
Отрасль: Электротехника 

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Корпуса встраиваемых щитов ЩРв-М TITAN IEK® предназначены для сборки телекоммуникационных и слаботочных щитов распределительного типа с использованием мультимедийных устройств: роутеров, сетевых коммутаторов, патч-панелей, ТВ-разветвителей и другого слаботочного оборудования.

Преимущества металлических корпусов ЩРв-М TITAN IEK®

  • Перфорированная радиопрозрачная дверь.
  • Стильный дизайн — скошенные углы корпуса.
  • Высококачественное наружное покрытие — белый глянец.
  • Гарантия 3 года.

Особенности конструкции металлических корпусов ЩРв-М TITAN IEK®

  • Перфорированная дверь — высокая пропускная способность сети Wi-Fi.
  • Съемная перфорированная монтажная панель — удобство и простота сборки.
  • Улучшенный внешний вид — скошенные углы.
  • Фиксация корпуса в нише болтами.

Технические характеристики металлических корпусов ЩРв-М TITAN IEK®

  • Тип монтажа: встраиваемый.
  • Степень защиты: IP31.
  • Климатическое исполнение: УХЛ3.
  • Цвет: белый глянец (RAL9016).

 

 

 

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Компания: Группа компаний IEK

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