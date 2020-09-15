По заказу концерна «Росатом» будет проведена оценка безопасности энергоблока №1 Калининской атомной электростанции (АЭС), расположенной в Тверской области.

«Росатом» объявил тендер на оказание услуг по проведению периодической оценки. Стоимость работ оценивается в 156,8 млн рублей. Заявки от участников тендера принимают до 30 сентября, 29 октября планируют назвать победителя.

Как известно, запуск энергоблока №1 Калининской АЭС состоялся в 1984 году, это самый старый блок электростанции. В 2014 году была получена лицензия Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока №1 Калининской АЭС в продленном сроке (до 28 июня 2025 года). Этому предшествовало выполнение масштабной программы модернизационных работ, которые проводились с 2009 года, сообщается на официальном сайте «Росэнергоатома» (входит в концерн «Росатом»).