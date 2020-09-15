В Новосибирской агломерации планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему (ИТС), которая будет управлять транспортными потоками. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области объявило тендер по выбору подрядчика для разработки техно-рабочего проекта. С победителем готовы заключить контракт на 32,5 млн рублей. Предложения от участников тендера принимают до 1 октября, 8 октября назовут победителя.

Система предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением в Новосибирской агломерации, образованной в Новосибирской области в границах городских округов Новосибирск, Бердск, Искитим, Кольцово, Обь и Новосибирского муниципального района.

«Основным назначением ИТС Новосибирской агломерации является автоматизированный поиск и принятие к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортной системой с целью обеспечения заданной мобильности населения, максимизации показателей использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта», - отмечается в материалах тендера.

Система также должна повысить пропускную способность дорог и скорость движения транспорта, снизить количество ДТП и экологический ущерб, облегчить контроль за состоянием дорог.

ИТС будет включать множество модулей и подсистем, среди которых модуль конфигурации сценарных планов управления движением, модуль управления дорожными работами, модуль управления движением общественного транспорта, модуль конфигурации парковочного пространства, модуль выдачи транспортных разрешений, подсистема светофорного управления, подсистема обеспечения приоритетного проезда, подсистема контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта, подсистема управления «умными остановками» и масса других. Проект ИТС должен будет предусматривать возможность масштабирования системы до всей Новосибирской области.

По условиям договора, подрядчик должен будет представить заказчику готовый проект до 30 декабря 2020 года.