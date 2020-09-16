Космобуксир «Нуклон», который планируется использоваться для полётов к дальним планетам Солнечной системы, отправится в свою первую миссию в 2030 году. Об этом 16 сентября заявил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко, передает ТАСС.

Контракт на аванпроект по космическому комплексу «Нуклон» будет заключён к концу этого года. Космический буксир с атомным реактором из состава данного комплекса будет использоваться для полётов к дальним планетам Солнечной системы, его первая миссия запланирована на 2030 год.

При этом представитель Роскосмоса отметил, что полёт будет полноценным, а не тестовым стартом с «чёрным ящиком». Так, согласно замыслу, в 2030 году буксир состыкуется в космосе с модулем полезной нагрузки и направится к Луне для зондирования, при этом он оставит на орбите спутника Земли научно-исследовательский спутник.

На втором этапе связка космического буксира и модуля полезной нагрузки полетит к Венере, причём по пути, возможно, протестирует дозаправку буксира газом ксенон.

Блошенко уточнил, что на орбите Венеры также будет оставлен исследовательский спутник. После этого «Нуклон» с оставшейся полезной нагрузкой совершит на орбите планеты гравитационный маневр и приступит к последнему этапу миссии — полету к одному из спутников Юпитера.

Исполнительный директор уточнил, что по конструкции космический буксир будет представлять собой транспортно-энергетический модуль с открытой архитектурой. Его главные особенности — способность автономно вырабатывать энергию за счет ядерного реактора мегаваттного класса в течение длительного времени и возможность перевозить различные полезные нагрузки.

Для понимания энергетических возможностей нового космического буксира Блошенко отметил, что, для сравнения, Международная космическая станция с помощью своих солнечных батарей вырабатывает не более 60 киловатт энергии.