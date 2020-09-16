Ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Швеции и Финляндии разработали универсальный алгоритм для расчета фотофизических характеристик молекул. Благодаря данной математической модели создатели OLED-технологий (на их основе работают дисплеи современных смартфонов) смогут прогнозировать свойства новых органических светодиодов без необходимости синтезировать их и тратить средства на дорогостоящие эксперименты, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Первые органические светодиоды были созданы химиками и физиками еще в конце 1980 годов, однако они начали приобретать популярность и массово использоваться в технике и промышленности лишь на рубеже веков. Сейчас они применяются как для создания осветительных приборов, так и различных компонентов электронных гаджетов. Использование OLED-технологий ограничивает недолговечность некоторых типов органических излучателей света, а также дороговизна некоторых их компонентов, при создании которых используются редкоземельные или просто дорогие металлы.

"Группа ученых-физиков под руководством доцента физического факультета ТГУ Рашида Валиева создала новую модель для расчета фотофизических характеристик молекул - она применима для молекул любой природы, в том числе редкоземельных лантанидов. Модель позволяет предсказывать свойства молекул еще до их синтеза, не проводя эксперименты <…> В коллектив ученых, создавших алгоритм, также вошли Виктор Черепанов (ТГУ), Глеб Барышников (ТГУ и Королевский Технологический Университет, Швеция) и Даге Сундхольм (Университет Хельсинки, Финляндия)", - говорится в сообщении.

Особенность формулы - учет при расчетах эффекта ангармоничности, который возникает из-за колебаний атомов с последующим выделением большого количества энергии. Именно из-за отклонений, вызываемых данным эффектом, раньше нельзя было корректно рассчитать свойства всех светящихся молекул по универсальной формуле, молекулы приходилось синтезировать и проводить эксперименты, а на их основе - создавать и описывать теорию.