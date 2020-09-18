IEK GROUP стал обладателем престижной премии "HR-бренд"

В Москве 15 сентября прошла церемония награждения победителей «Премии HR-бренд» — самой авторитетной и известной премии отрасли, награды в которой вручаются за значимые достижения в сфере управления персоналом. Впервые обладателем заветной статуэтки «HR-бренда» стала компания IEK GROUP.

IEK GROUP удостоен Звезды победителя за эффективную реализацию своего проекта IEK GROUP FUTURE CHALLENGE. На церемонии награждения организаторы торжественно вручили награду победителя генеральному директору IEK GROUP Андрею Забелину и HR-директору Наталии Бельской.

«Мы гордимся, что профессиональное сообщество по достоинству оценило наш труд в области работы с кадровыми ресурсами, в частности, наш уникальный проект по профориентации подростков FUTURE CHALLENGE, — отмечает директор по управлению персоналом Наталия Бельская. — Этот проект позволяет познакомить подрастающее поколение с профессией „Электромонтажник“ и получить навыки работы с профильным оборудованием, которое IEK GROUP предоставляет учебным заведениям».

«В этом году нам впервые удалось не только вырваться в финал конкурса, соревнуясь с десятками маститых компаний, но и стать победителем, — говорит генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин. — Мы считаем нашу победу абсолютно заслуженной, поскольку компания вносит огромный вклад в развитие компетенции „электромонтаж“. Проект FUTURE CHALLENGE является лишь одним из аспектов нашей деятельности, направленной на повышение престижа данной профессии и качества подготовки специалистов».

IEK GROUP FUTURE CHALLENGE — это образовательный проект для детей и подростков 12–16 лет, который вобрал в себя все лучшие образовательные практики и методики, разработанные компанией IEK GROUP в течение нескольких лет. Участники проекта знакомятся с российским электрооборудованием и приобретают знания и навыки электромонтажа, которые невозможно получить в школе.

Амбассадорами и партнерами программы стали чемпионы России и мира по электромонтажу движения World Skills. Информационный охват проекта составил порядка 60 тысяч человек. В проекте приняли участие свыше 5 тысяч подростков из разных областей России. Достигнуты предварительные договоренности на реализацию проекта в 2020 году в 12 регионах России.