17 сентября на восточное Подмосковье обрушилась гроза и сильный штормовой ветер с порывами свыше 25 м/c. Наиболее сложные погодные явления наблюдались в Ногинске, городских округах Щелковский и Орехово-Зуевский, где ветер валил рекламные щиты и вырывал с корнями деревья.

Мобилизация сил и средств «Россети Московский регион», а также своевременная реконструкция в этих районах более 1 500 км воздушных линий 6-10 кВ с заменой неизолированного провода на современный самонесущий изолированный провод (СИП) позволили не допустить массовых отключений.

Единичные нарушения электроснабжения в кратчайшие сроки ликвидировали 43 бригады энергетиков в составе 128 человек и 55 единиц спецтехники. Потребителей оперативно переводили на резервные схемы электроснабжения.

На данный момент обесточенных потребителей нет.