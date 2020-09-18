Правительство Великобритании запланировало ввести в эксплуатацию 40 ГВт мощности шельфовой ветровой генерации к 2030 г. Это означает, что передающие и распределительные сети, обеспечивающие поставки «чистой» электроэнергии, выработанной шельфовыми ВЭС, должны быть способны обеспечить растущие объемы поставок и содействовать декарбонизации экономики Великобритании. Southwest Power Pool (SPP) выполняет функции RTO, в ее операционную зону входят (полностью или частично) энергосистемы на территории 14 штатов (Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Вайоминг, Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Арканзас, Нью-Мексико, Луизиана, Техас).

Энергохолдинг National Grid запустил проект по координации развития шельфовой ветровой энергетики Offshore Wind Coordination, для реализации которого в качестве ведущего партнера выбрана DNV GL Group AS (DNV GL). По мнению британского системного оператора National Grid ESO, проект имеет важное значение для изучения различных технологических и инженерных решений, анализа скоординированного подхода и формирования будущей национальной стратегии развития шельфовой сетевой инфраструктуры Великобритании. В рамках проекта планируется проанализировать и разработать рекомендации по технологическому присоединению шельфовых ВЭС к национальной энергосистеме.



Компании DNV GL в рамках реализации проекта поручено: оценить доступность необходимых технологий (наличие оборудования для HVDC соединений); проанализировать технические и нормативные барьеры и возможные решения для их преодоления; изучить возможное влияние присоединения новых шельфовых ВЭС на надежность и устойчивость национальной энергосистемы; разработать проекты строительства необходимой шельфовой и прибрежной сетевой инфраструктуры; провести социальный анализ эффективности строительства и определить наиболее оптимальные подходы к развитию шельфовой электрической сети с учетом интересов потребителей электроэнергии и прибрежных сообществ. Цель реализации проекта Offshore Wind Coordination – обеспечить оптимальное использование шельфовой и наземной сетевой инфраструктуры, более высокую степень интеграции шельфовой ветрогенерации, сократить выбросы углекислого газа, а также снизить затраты потребителей на оплату электроэнергии. На сегодняшний день в Великобритании установленная мощность шельфовой ветрогенерации превышает 10 ГВт, и вскоре будет введена в эксплуатацию крупнейшая в мире шельфовая ВЭС Dogger Bank.

Шельфовая ветровая генерация по-прежнему рассматривается правительством Великобритании как основной источник электроэнергии в стране в будущем и поддерживает стремление правительства к переходу к «чистой» энергетике к 2050 г. Создание надежной электрической сети, обеспечивающей безопасное и эффективное присоединение к ней всех шельфовых ветровых турбин, подстанций и подводных кабелей, имеет первостепенное значение для достижения поставленных правительством Великобритании целей. Реализация проекта Offshore Coordination Project является жизненно важным мероприятием и поможет в разработке стандартного отраслевого подхода, что принесет пользу не только Великобритании, но и другим странам.