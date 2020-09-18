Филиал «Россети Центр Курскэнерго» продолжает системную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одним из наиболее эффективных ее направлений является претензионно-исковая деятельность. С января по август 2020 года Курскэнерго удалось добиться положительных судебных решений в рамках 84 дел на общую сумму требований 99,91 млн рублей. На указанную сумму получено 84 исполнительных листа. По остальным случаям, рассмотрение дел о взыскании задолженности в суде продолжается.

Несмотря на усилия энергетиков, уровень дебиторской задолженности остается высоким. По состоянию на 31 августа 2020 года просроченная дебиторская задолженность Курскэнерго составляет 283,55 млн рублей. Крупными должниками филиала являются МУП «Горводоканал» города Железногорска (долг 97,55 млн рублей), АО «Курскоблводоканал» (долг 67,19 млн рублей) и ООО «Региональная энергосбытовая компания» (долг 52,43 млн рублей).