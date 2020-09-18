КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС на OMR
18 сентября 2020, 15:30
Рубрика: Происшествия
Метки: ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Филиал «Россети Центр Курскэнерго» продолжает системную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одним из наиболее эффективных ее направлений является претензионно-исковая деятельность. С января по август 2020 года Курскэнерго удалось добиться положительных судебных решений в рамках 84 дел на общую сумму требований 99,91 млн рублей. На указанную сумму получено 84 исполнительных листа. По остальным случаям, рассмотрение дел о взыскании задолженности в суде продолжается.
Несмотря на усилия энергетиков, уровень дебиторской задолженности остается высоким. По состоянию на 31 августа 2020 года просроченная дебиторская задолженность Курскэнерго составляет 283,55 млн рублей. Крупными должниками филиала являются МУП «Горводоканал» города Железногорска (долг 97,55 млн рублей), АО «Курскоблводоканал» (долг 67,19 млн рублей) и ООО «Региональная энергосбытовая компания» (долг 52,43 млн рублей).
- Вопрос погашения долгов для нас крайне важен, так как основная часть средств за оказанные предприятием услуги идет на выполнение производственных задач, связанных с обеспечением надежного электроснабжения потребителей Курской области, - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Александр Рудневский. - Я настоятельно рекомендую всем потребителям, имеющим задолженность, погасить ее в кратчайшие сроки, поскольку мы будем тесно взаимодействовать с правоохранительными органами в части инициирования проверок финансово-хозяйственной деятельности должников и возбуждения уголовных дел в случае установления фактов совершения уголовно наказуемых деяний.
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