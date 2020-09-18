Указом Президента Российской Федерации Андрею Бянкину – старшему мастеру Борзинского района электрических сетей производственного отделения Южные электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

В Читаэнерго Андрей Павлович работает с 1976 года. Начал свою трудовую деятельность с должности электромонтера, работал электромонтером оперативно-выездной бригады, а с ноября 2015 года назначен на должность старшего мастера. За 41 год работы в энергетике Андрей Бянкин много раз участвовал в аварийно-восстановительных работах, построил сотни километров линий электропередачи и отремонтировал десятки энергообъектов. Именно Андрею Павловичу и его бригаде поручают работу на самых ответственных и сложных участках, понимая, что под его руководством все мероприятия будут выполнены качественно и в срок. Своей ежедневной, кропотливой работой все эти годы он доказывает, что для настоящего профессионала нет нерешаемых задач.

«Энергетика – профессия непростая, но очень интересная, а главное – нужная. Не жалею, что посвятил ей всю жизнь. Ведь как нас учили, главное приносить своей работой пользу людям. Вот и стараюсь уже много лет быть полезным своим землякам»,– рассказывает Андрей Павлович о своей работе.

Наставник молодых специалистов, активный член профсоюзной организации Андрей Павлович всегда энергичный, доброжелательный и молодой. Коллектив Россети Сибирь поздравляет Андрея Павловича с заслуженной наградой и от всей души желает ему крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!



