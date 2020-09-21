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Более 1,7 млн рублей выплатит предприниматель из Астрахани за незаконное потребление электроэнергии

Более 1,7 млн рублей выплатит предприниматель из Астрахани за незаконное потребление электроэнергии

21 сентября 2020, 13:15
Рубрика: Происшествия
Метки: ЭНЕРГОВОРОВСТВО, РОССЕТИ ЮГ, МРСК ЮГА
Отрасль: Электроэнергетика 

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В ходе рейдового мероприятия специалисты астраханского филиала «Россети Юг» выявили крупный факт хищения электроэнергии в Трусовском районе Астрахани. Предприниматель, который занимался ремонтом электронной техники, самовольно подключился к электросетям. Согласно техническим расчетам, незаконное потребление составило свыше 250 тыс. кВт*ч.

По данному факту составлен акт о бездоговорном потреблении, на основании которого предприниматель обязан возместить материальный ущерб более 1,7 млн рублей и выплатить штраф. При законном потреблении энергоресурса этой суммы ему хватило бы на 4 года. В случае неуплаты документы будут переданы в суд для взыскания задолженности. Учитывая, что за хищение электроэнергии в крупных размерах (ст. 165 Уголовного Кодекса Российской Федерации) потребитель несет уголовную ответственность, материалы о выявленном незаконном потреблении направлены в органы внутренних дел.

Сегодня в распоряжении энергетиков имеется современное измерительное оборудование, позволяющее выявить любые попытки электропотребления в обход приборов учета. Любое хищение электроэнергии, в конечном счете, обходится нарушителю гораздо дороже законного потребления. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров. Кроме этого, хищения электроэнергии тормозят модернизацию электросетевого комплекса региона.

Энергетики «Россети Юг» обращаются ко всем астраханцам, если вам известно о случаях незаконного подключения к электросетям, хищениях электроэнергии, просьба сообщить по телефону «горячей линии» 8-800-220-0-220 (анонимно и бесплатно) или оставить анонимное сообщение на сайте компании.

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