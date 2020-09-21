Правительство Великобритании запланировало ввести в эксплуатацию 40 ГВт мощности шельфовой ветровой генерации к 2030 г. Это означает, что передающие и распределительные сети, обеспечивающие поставки «чистой» электроэнергии, выработанной шельфовыми ВЭС, должны быть способны обеспечить растущие объемы поставок и содействовать декарбонизации экономики Великобритании.

Энергохолдинг National Grid запустил проект по координации развития шельфовой ветровой энергетики Offshore Wind Coordination, для реализации которого в качестве ведущего партнера выбрана DNV GL Group AS (DNV GL)*. По мнению британского системного оператора National Grid ESO, проект имеет важное значение для изучения различных технологических и инженерных решений, анализа скоординированного подхода и формирования будущей национальной стратегии развития шельфовой сетевой инфраструктуры Великобритании. В рамках проекта планируется проанализировать и разработать рекомендации по технологическому присоединению шельфовых ВЭС к национальной энергосистеме.

Компании DNV GL в рамках реализации проекта поручено:

оценить доступность необходимых технологий (наличие оборудования для HVDC соединений**);

проанализировать технические и нормативные барьеры и возможные решения для их преодоления;

изучить возможное влияние присоединения новых шельфовых ВЭС на надежность и устойчивость национальной энергосистемы;

разработать проекты строительства необходимой шельфовой и прибрежной сетевой инфраструктуры;

провести социальный анализ эффективности строительства и определить наиболее оптимальные подходы к развитию шельфовой электрической сети с учетом интересов потребителей электроэнергии и прибрежных сообществ.

Цель реализации проекта Offshore Wind Coordination – обеспечить оптимальное использование шельфовой и наземной сетевой инфраструктуры, более высокую степень интеграции шельфовой ветрогенерации, сократить выбросы углекислого газа, а также снизить затраты потребителей на оплату электроэнергии. На сегодняшний день в Великобритании установленная мощность шельфовой ветрогенерации превышает 10 ГВт, и вскоре будет введена в эксплуатацию крупнейшая в мире шельфовая ВЭС Dogger Bank. Шельфовая ветровая генерация по-прежнему рассматривается правительством Великобритании как основной источник электроэнергии в стране в будущем и поддерживает стремление правительства к переходу к «чистой» энергетике к 2050 г. Создание надежной электрической сети, обеспечивающей безопасное и эффективное присоединение к ней всех шельфовых ветровых турбин, подстанций и подводных кабелей, имеет первостепенное значение для достижения поставленных правительством Великобритании целей.Реализация проекта Offshore Coordination Project является жизненно важным мероприятием и поможет в разработке стандартного отраслевого подхода, что принесет пользу не только Великобритании, но и другим странам.

Информационно-аналитический ресурс PEi

DNV GL – международная группа компаний, являющаяся одной из ведущих мировых организаций по предоставлению технических консультаций и сертификации продукции и услуг, в том числе в сфере энергетики. 3 HVDC (high voltage direct current) соединение – высоковольтное соединение постоянного тока.