Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации Антон Семейкин принял участие в 7-м Южном форуме информационной безопасности «Инфорум-Антикризис».

Участники «Инфофорума» на пленарном заседании обсудили вопросы, связанные с информационной безопасностью регионов, организаций, граждан, а также задачи развития отечественной ИТ-отрасли.

Антон Семейкин в своем выступлении отметил, что экономическая безопасность ТЭК напрямую зависит от обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры ТЭК и является приоритетным направлением в сегодняшних реалиях.

Как сообщил Антон Семейкин, с учетом быстрых темпов внедрения в ТЭК современных цифровых технологий, значительно увеличиваются риски, связанные с возможностью целенаправленных компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры ТЭК, что в свою очередь требует принятия дополнительных мер по обеспечению их безопасности. Компаниям ТЭК необходимо внедрять современные системы безопасности для защиты информационной инфраструктуры, преимущественно отечественного производства, уделив особое внимание защите автоматизированных систем управления технологическими процессами.